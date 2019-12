Rimini. Presentazione corsi e FESTE POPOLARI

Con l’arrivo del nuovo anno siamo qui a riproporvi alcune attività già apprezzate in passato ed a suggerirvi nuove cose per il futuro.

Sabato 11 Gennaio 2020 – presso la Sala Polivalente delle Celle, in Via XXIII Settembre, 124 a Rimini – organizziamo una Serata Conviviale che prevede una prima parte dedicata alla presentazione dei laboratori di danze, strumenti musicali e musica d’insieme ed una FESTA POPOLARE con danze tradizionali da tutto il mondo. Per ulteriori info https://eventi. fermentoetnico.org/eventi-e- feste