Rimini. PROGETTO “UNIJUNIOR – CONOSCERE PER CRESCERE”

COMUNICATO STAMPA PROGETTO “UNIJUNIOR – CONOSCERE PER CRESCERE”

8° EDIZIONE, ANNO ACCADEMICO 2019/2020

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – CAMPUS DI RIMINI

Unijunior, l’università dei più piccoli, inaugura a Rimini la sua ottava edizione sabato 15 febbraio. Gli studenti, bambini e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni, affolleranno le aule con le loro curiosità e domande per 19 appuntamenti che si concluderanno sabato 4 aprile.

Sei pronto ad andare in orbita con l’Apollo 13? Vuoi conoscere trucchi e segreti della pubblicità? Da Galileo Galilei a Greta Thunberg: scopriamo insieme i personaggi di ieri e del futuro!

Tanti e vari gli argomenti in programma, per tutte le passioni e curiosità: si tratterà di chimica e sostenibilità, ingegneria, sport, ma anche biologia, turismo e pubblicità.

Saranno gli stessi ricercatori e professori universitari del Campus di Rimini a tenere lezione davanti alle platee di giovanissimi studenti, che si svolgeranno presso le aule del Complesso Alberti in via Cattaneo.

Il progetto Unijunior si propone di aprire il mondo accademico alle giovanissime generazioni e rendere l’Università uno spazio di condivisione e confronto, dove tutte le domande sono preziose. Unijunior vuole essere una guida per le loro scelte future e uno stimolo per la loro sete di conoscenza, perché “i giovani non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere” [Plutarco].

Unijunior Rimini terminerà con la grande festa finale di consegna dei diplomi Unijunior sabato 18 aprile. All’evento saranno presenti anche tutti i docenti e i ricercatori universitari che hanno partecipato al progetto e gli scienziati pazzi di Leo Scienza, (associazione promotrice e organizzatrice del progetto) che intratterranno il pubblico di studenti, famiglie e amici con uno spettacolo teatrale-scientifico, che combina comicità, poesia e momenti di interazione da parte degli spettatori.