Rimini. Proroga della Cassa Integrazione Straordinaria fino al 23 maggio 2020 per i 1.689 dipendenti del Mercatone Uno

Proroga della Cassa Integrazione Straordinaria fino al 23 maggio 2020 per i 1.689 dipendenti del Mercatone Uno, tra i quali quelli del punto vendita riminese chiuso nel 2018. Il Senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.“Sappiamo che la situazione è molto difficile: aver esteso gli ammortizzatori sociali fino al 23 maggio è cruciale per perseguire ancora l’obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali. Le trattative andranno ora avanti, nella speranza che si possa portare a casa il miglior risultato possibile per tante famiglie”.