Rimini. Prorogata fino al 13 aprile la mostra “Fellini 100 Genio Immortale

Un grande successo di pubblico che ha portato l’Amministrazione Comunale a prorogare la mostra fino al 13 aprile per consentire, anche nel periodo pasquale, di visitare la prima mostra multimediale dedicata al più imitato e premiato regista della storia del cinema – di cui nel 2020 ricorre il Centenario – e immergersi in un viaggio unico nell’immaginario di uno degli artisti più visionari del ventesimo secolo attraverso documenti, disegni, costumi, manoscritti e film.

La mostra allestita nelle sale rinascimentali di Castel Sismondo, ideata e progettata da Studio Azzurro e curata da Marco Bertozzi e Anna Villari, sarà visitabile fino al 13 aprile sempre con i seguenti orari e modalità di visita:

Orari:

dal martedì alla domenica dalle 10 alle 23 Lunedì chiuso

Biglietti:

Intero: € 10,00

Ridotto: € 8,00 riservato a gruppi superiori alle 15 unità, minori di 18 anni, maggiori di 65 anni e studenti universitari con tesserino

Ridotto scuola: € 5,00

Biglietto speciale famiglia: € 22,00 ingresso alla mostra per due adulti e due bambini fino a 14 anni

Biglietto unico: Mostra Fellini 100 e Musei di Rimini: intero: € 12,00 – Ridotto: € 10,00

Ridotto speciale: € 5,00 riservato per convenzioni

Gratuito: bambini fino ai 6 anni di età, un accompagnatore per ogni gruppo, diversamente abili con accompagnatore, due accompagnatori per scolaresca, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino

Visite guidate

Tutti i sabato ore 18

Tutte le domeniche ore 11.30

VISITA GUIDATA alla MOSTRA e alla CITTÀ

Su richiesta, la visita alla mostra può essere integrata con un percorso nella città di Rimini a scelta tra:

La Rimini dell’immaginario felliniano

Un percorso di visita per scoprire i luoghi che più hanno influito sull’immaginario felliniano. Dalle piazze al Cinema Fulgor, al Borgo San Giuliano per poi giungere al mitico “Grand Hotel”.

La Rimini di Fellini: la città tra le due guerre

Come era la città in cui visse Fellini e quali sono i luoghi legati al suo vissuto e che lasciò in lui tracce indelebili?

Durata 2 ore

costo € 90,00 per gruppo (fino a 20 partecipanti) oppure

€ 4,50 a persona per gruppi da 20 a 30 partecipanti

Prenotazioni al 0541 704426