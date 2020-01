Rimini. Quante infrazioni alla guida: ben 15 per utilizzo del telefono cellulare

Anche le specialità della Polizia di Stato hanno contribuito a rendere queste festività più sicure sia per cittadini che turisti.

La Polizia stradale ha assicurato l’attività di vigilanza non solo presso i caselli e gli snodi autostradali della provincia, ma anche presso le principali arterie stradali della provincia al fine di garantire la regolarità delle fasi di afflusso e deflusso dei turisti in occasione degli eventi che hanno interessato la provincia di Rimini. La Polizia Stradale ha impiegato 105 pattuglie, emesso 405 infrazioni: di cui 18 per guida in stato di ebrezza, 3 per guida sotto l’influenza di stupefacenti, 43 per eccesso di velocità, 21 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 15 per utilizzo del telefono cellulare. La Polizia Stradale ha controllato 750 veicoli, sottoposto 477 persone ad etilometro e decurtato 579 punti-patente ritirando 25 patenti.

La Polizia Ferroviaria ha controllato 768 persone, messo 91 pattuglie a controllo dello scalo ferroviario e arrestato 2 soggetti.