Rimini. Quanti danni il maltempo: intervengono i vigili del fuoco

Comunicato stampa

Maltempo

Rimini (RN) 21-12-2019

I Vigili del fuoco del Comando di Rimini nel corso della notte a causa delle

difficili condizioni meteorologiche dovute al forte evento vento, hanno

espletato circa 40 interventi. In particolare alberi pericolanti, piante cadute

sulla sede stradale che hanno coinvolto alcune autovetture, senza

conseguenze per le persone.

I Comuni maggiormente interessati sono stati: San Leo, Gemmano, San

Giovanni in Marignano, Coriano, Rimini, Montescudo Montecolombo,

Novafeltria, Talamello, Verucchio, Morciano di Romagna e San Clemente.

Nella notte è stata attivata come da protocollo anche una postazione di

Protezione Civile presso la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili

del Fuoco di Rimini e dieci dei quaranta interventi sono stati effettuati dalle

squadre della protezione civile di Rimini.

Nella notte sempre una squadra è intervenuta per mettere in sicurezza un

impianto fotovoltaico divelto a causa del forte vento, coinvolgendo una

abitazione nel Comune di Coriano.

Comando Vigili del fuoco di Rimini

Capo Squadra Podrini Valerio