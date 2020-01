Rimini. Quattro nuovi impianti di rilevamento ai semafori: nella prima settimana di attività, 116 infrazioni al Codice della Strada per passaggio con il rosso

Un numero significativo se si pensa che le infrazioni sono state rilevate, dai nuovi impianti installati ai semafori degli incroci di Via Chiabrera/Giangi, Via Chiabrera/Satta, Via Regina Margetita/Via Catania, solo nella prima settimana di attivazione del sistema automatizzato.

Le violazioni, già accertate dagli agenti, che saranno notificate nelle prossime settimane, sono state rilevate prevalentemente nell’intersezione Via Regina Margetita/Via Catania, dove, in entrambi i sensi di marcia (mare – monte), è risultato che 77 vetture sono passate mentre il semaforo emetteva luce rossa. Sono 35 invece i cittadini che si vedranno arrivare la multa per la stessa infrazione commessa al semaforo di Via Chiabrera/Via Giangi in direzione monte; 4 invece le contravvenzioni rilevate dall’impianto installato al semaforo di Via Chiabrera / Via Satta, in direzione mare.

Stiamo parlando di 4 impianti nuovi, in funzione dal 9 gennaio scorso, che si aggiungono ai 9 già esistenti, posizionati sugli incroci: SS 72 / Via Gazzella (entrambe direzioni mote mare); Via Caduti di Marzabotto / Via di Mezzo (entrambe le direzioni nord e sud); Via Siracusa / Via Tommaso (entrambe direzioni mote mare); Via Principe Amede/ Via Perseo (entrambe direzioni mote mare); Via Beltramini / Via Sacramora (solo direzione mare).

Ricordiamo che il passaggio con semaforo rosso è una violazione grave che, oltre a mettere a rischio l’incolumità di altri conducenti, prevede una sanzione di € 167, (ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni) e la decurtazione di 6 punti sulla patente. L’importo della sanzione prevede anche un aumenta del 30% se la violazione viene commessa in orario notturno (dalle 22 alle 6 del mattino) e anche la sospensione della patente, nel caso di recidiva entro i 2 anni successivi.

Di recente sono stati pubblicati i dati sulla sicurezza stradale, riferiti al quadro delle attività sulla strada, su cui sono stati impegnati gli Agenti nel corso del 2019, che hanno sottoposto a controllo, un totale di 135855 veicoli. Tra i diversi servizi effettuati anche quelli di viabilità (1951), presidio delle scuole (2.578), soccorso a utenti in difficoltà (4012), controlli alcolimetrici effettati 4012, controllo veicoli abbandonati 241. Sono state in tutto 51150 le infrazioni rilevate con l’ausilio della strumentazione elettronica come autovelox, vigile elettronico, vista red, speed scout, ecc.

“Nonostante sia noto a tutti – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – che il mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche rappresenti uno dei pericoli più gravi ed una tra le maggiori cause di incidenti stradali, rimango sempre molto colpito dai numero di queste violazioni. Questi nuovi impianti aumenteranno la sicurezza di questi incroci. Saremo però maggiormente soddisfatti quando i numeri delle infrazioni s’avvicineranno allo zero e non dovremo più vedere queste immagini, dai video della Sala Operativa della Polizia locale di Rimini .