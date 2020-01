Rimini. Radio Clandestina. Ascanio Celestini riporta in scena il monologo che lo ha lanciato vent’anni fa sulla scena,del teatro di narrazione: una riflessione sulla memoria a partire dall’eccidio delle Ardeatine

Si torna al 23 marzo del 1944 quando i Gruppi d’Azione Patriottica attaccarono una colonna tedesca in via Rasella; il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccisero 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto.

“A Roma non esiste un’immagine chiara di ciò che fu il movimento partigiano – ha spiegato Celestini – I partigiani ce li immaginiamo mentre camminano in montagna e cantano Bella Ciao, ma a Roma erano i tedeschi e i fascisti gli unici che avevano il permesso di muoversi in gruppo e cantare. Il racconto della lotta partigiana e dell’occupazione nazista a Roma viene spesso raccontata in maniera confusa, ma soprattutto l’eccidio delle Ardeatine e l’azione di via Rasella che lo precedette sono ormai parte di un mito negativo, di una storia che viene raccontata al contrario. Io ho provato, partendo dai materiali pubblicati nel libro di Alessandro Portelli L’ordine è già stato eseguito a dare voce a quella parte orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva, diretta e non rovesciata”.

Il risultato non è la storia di quei tre giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria di una intera città: è la storia delle donne che vanno a cercare i loro uomini, delle mogli che lavorano negli anni ‘50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano.

Il primo studio per un più ampio progetto sulla memoria orale dell’eccidio alle fosse Ardeatine è stato presentato dal 31 ottobre al 3 novembre 2000 nella cella n.11 dell’ex carcere nazista di Roma (oggi Museo della Liberazione). “Sono passati vent’anni e i miei racconti stanno ancora in quella stanza. Nei pochi metri quadrati che occupano le scenografie di tutti gli spettacoli che ho portato in scena dopo”.

Domenica 2 febbraio, ore 21 – Teatro Galli

