Rimini. Referendum 2020 disponibilita scrutatori

Coloro che sono già iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Rimini, disponibili a prestare servizio nei seggi elettorali per il prossimo referendum Costituzionale del 29 marzo 2020, possono comunicare la propria disponibilità registrandosi nella pagina del sito sotto indicata entro il 1 marzo 2020.

https://istanze-dichiarazioni.comune.rimini.it/dist/#!/eseguiIstanzaDinamica/ELEZ01

Le comunicazioni di disponibilità ricevute saranno inoltrate alla Commissione Elettorale Comunale, organo deputato per legge alla nomina degli scrutatori titolari e sostituti, che potrà utilizzarle per il referendum in oggetto.

Si precisa che, qualora le comunicazioni di disponibilità siano superiori alle necessità, si procederà ad un sorteggio.