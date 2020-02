Rimini. Referendum popolare confermativo del 29 marzo 2020 – voto degli Italiani all’estero

VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (ISCRITTI AIRE)

Per le elezioni referendarie i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti in AIRE) votano nella città di residenza estera per corrispondenza.

Coloro che desiderano rientrare in Italia per esercitare il proprio diritto di voto devono comunicare al consolato di competenza tale volontà, compilando il modulo di opzione per il voto in Italia

entro sabato 8 febbraio 2020 (10’ giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di indizione del Referendum).

VOTO DEGLI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO