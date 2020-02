Rimini. Rimini e Cesena, con Skema e RetePMI Romagna contribuenti alla prova del fisco 2020

Rimini e Cesena, con Skema e RetePMI Romagna contribuenti alla prova del fisco 2020

Anche quest’anno nuove normative fiscali e tributarie. Con legge di bilancio si modifica confine tra infrazione amministrativa e reato penale. Novità per gestione auto aziendali scontrini e fatture elettroniche, bonus edilizia, detrazioni fiscali. Cambiamenti pure per le partite IVA con flat tax.

Domani (5 febbraio) giornata d’incontri per i commercialisti Studio Skema. Obiettivo: aggiornamento, imprese, professionisti, lavoratori autonomi e semplici contribuenti. Nella mattina a Cesena in collaborazione con RetePMI Romagna e nel pomeriggio a Rimini, sala conferenze Hotel Terminal Palace

Rimini, 2 febbraio 2020 – Il mantra della semplificazione fiscale accompagna da decenni il dibattitto pubblico italiano e i desiderata di contribuenti e governi. In realtà, ci si confronta ogni anno con costante cambiamenti e nuova stratificazione di obblighi e norme. Mica casuale che la scorsa settimana al nostro Paese sia arrivata l’ennesima tirata d’orecchi da parte del Fondo Monetario Internazionale: chiede con forza una razionalizzazione delle detrazioni fiscali. Invece, anche la legge di bilancio 2020 cambia il nostro scenario fiscale e tributario, e non lo semplifica.

Commercialisti e esperti di settore si trovano di fronte al solito lunghissimo elenco di novità: nuovi confini per reati tributari penali e accertamenti; regime diverso per e-fatture e scontrini; auto aziendali; rivalutazione beni d’impresa; bonus aggregazioni; obbligo di nomina sindaci /revisori; scambi intra-Ue e lettere d’intento. Senza dimenticare credito d’imposta su investimenti, nuove regole su interessi e dividendi, oppure bonus fiscali edilizia, detrazioni fiscali e gli ISAI, ovvero gli indici sintetici di affidabilità.

Siamo di fronte a un nuovo e profondo cambiamento di cui devono farsi carico, immediatamente, i professionisti del settore fiscale e tributario. Per questo, è costante la necessità d’incontrare e aggiornare tutte i soggetti coinvolti: dalle persone fisiche, alle micro-aziende, alle attività commerciali a medie e grandi imprese. Rispondono così a questa necessità i due incontri organizzati dallo studio riminese Skema a Cesena e Rimini. Nella mattina (in collaborazione con RetePMI Romagna) a Cesena (Centro Congressi Cesena Fiera), nel pomeriggio a Rimini, sala conferenze Hotel Terminal Palace.

“Sono temi che coinvolgono tutta la collettività – spiega Pietro Vanni, uno dei partner dello studio Skema – per esempio da quest’anno si ampia la casistica dei reati per cui l’Agenzia dell’Entrate segnala alle Procure le infrazioni e si abbassa la soglia quantitativa che la determina. Aumentano le pene per questi reati e c’è la diminuzione della soglia pagamenti in contanti da 3.000 a 2.000 euro per questo e il prossimo anno, per arrivare a 1.000 nel 2022. A questo si aggiunge una nuova e importante stretta a compensazioni e detrazioni da parte dei contribuenti”.

Tutto diventa più complicato visto che quello che si è fatto fino a ieri, oggi non è più conforme alle leggi. Diventa così centrale garantire a ogni cliente servizi tributari e fiscali, allo stato dell’arte. Meglio, allo stato dei cambiamenti che sono arrivati anche quest’anno con i decreti attuativi della legge finanziaria”, conclude Pietro Vanni.