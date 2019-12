Rimini. Ringraziamento Fine Anno dei vigili del fuoco

Comunicato stampa

Ringraziamento Fine Anno

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini porge sinceri auguri per

un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo, ed esprime il proprio

ringraziamento a tutte le autorità locali e alla cittadinanza per

l’apprezzamento, la stima e la vicinanza dimostrata in questo anno

Il video vuole essere testimonianza dello stretto legame dei Vigili del Fuoco

del Comando provinciale di Rimini, seppure struttura del Corpo Nazionale,

con il territorio riminese.

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Comando Vigili del fuoco di Rimini