Rimini. RIPRESA A MISANO PER I BIANCOROSSI

RIPRESA A MISANO PER I BIANCOROSSI

Dopo il corroborante quanto meritato successo casalingo sulla Feralpi, questo pomeriggio, sul sintetico di Misano, il Rimini di mister Giovanni Colella ha cominciato la preparazione in vista dell’importante sfida di domenica nella tana del Sudtirol. Out il solo Ferrani, alle prese con un sospetta elongazione del gemello della gamba destra. Fino alla risonanza, in programma giovedì, sedute in palestra per il capitano. Il lavoro dei biancorossi riprenderà domattina, sempre a Misano, così come nelle giornate di giovedì e venerdì. Sabato mattina, al “Romeo Neri”, avrà luogo la rifinitura.