Rimini. Riqualificazione dei lungomari a Rimini Nord, mercoledì 12 febbraio a Viserba nuovo incontro pubblico per spiegare modalità e tempistiche dei lavori

Proseguono gli incontri pubblici promossi dall’Amministrazione Comunale per spiegare a cittadini, esercenti e commercianti modalità e tempistiche dei lavori che stanno interessando l’intero lungomare di Rimini nord, nell’ambito del progetto del Parco del Mare. Il prossimo appuntamento è in calendario mercoledì 12 febbraio alle ore 14.30 nella sala della parrocchia in piazza Pascoli a Viserba. All’incontro interverranno gli assessori al Demanio Roberta Frisoni e ai Lavori Pubblici Jamil Sadegholvaad. L’intervento, partito il 23 gennaio scorso, consentirà la riqualificazione di tutti i lungomari da Torre Pedrera a Rivabella e si intreccia con il potenziamento, ormai in fase avanzata, dell’asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri e Domeniconi e che si concluderà entro l’inizio dell’estate.