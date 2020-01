Rimini. Rocambolesco furto di una bicicletta: fuga e cattura

Nella giornata di lunedì, 6 gennaio, ultimo giorno delle festività natalizie, è stato effettuato un arresto per tentata rapina impropria, di C.G., trentasettenne casertano. Alle ore 17:00, alla sala operativa, è pervenuta la segnalazione che in P.za Cavour si era verificato il tentativo di furto di una bicicletta, regolarmente chiusa negli stalli di parcheggio e che l’autore del fatto, una volta scoperto da alcuni testimoni sul posto nonché dalla richiedente (sempre in collegamento telefonico con l’operatore radio) si era dato alla fuga verso via Gambalunga in direzione stazione. Prontamente gli operanti, grazie alla dettagliata descrizione della richiedente l’intervento, iniziavano nella zona indicata le ricerche del soggetto. Il C.G., veniva subito trovato ed oltre ad ammettere nell’immediato di aver cercato di rubare una bicicletta riferiva che vistosi scoperto da alcuni passanti, l’aveva lasciata in loco dopo avergli tagliato la catena che la assicurava alla rastrelliera.

In una tasca interna del giubbino indossato dal C.G. veniva rinvenuta una tronchese in metallo ed un taglierino in metallo. La richiedente l’intervento riconosceva l’arrestato come colui che poco prima era stato fermato da un ragazzo, rimasto ignoto mentre tentava di rubare una bicicletta. In quel frangente il malintenzionato decideva di tentare la fuga ma veniva bloccato dall’uomo che, senza toccarlo fisicamente, gli si poneva di fronte negandogli di scappare, e chiedendogli almeno di riportare il mezzo nel posto in cui lo aveva prelevato. L’uomo, al fine di guadagnarsi la fuga, spintonava il ragazzo. Riuscito a scappare, veniva però subito intercettato dalla Polizia ed arrestato.

foto generiche e d’archivio