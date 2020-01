Rimini. San Marino al SIGEP di Rimini con I Gioielli del Gusto

San Marino al SIGEP di Rimini con I Gioielli del Gusto

L’entusiasmo di due giovani aziende sanmarinesi porta il Titano al Sigep 2020 di Rimini.

Giovanni Aliotta, designer di gioielli, e, Elisabetta Dall’Olmo, affermata pasticcera, sono gli ideatori de “I Gioielli del Gusto”, l’evento presentato lo scorso anno grazie alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino nella prestigiosa Galleria di Piazzetta Titano, che ha catturato l’attenzione dei media per il successo di pubblico e l’originalità impressa. Una collezione di gioielli in argento e gemme naturali ispirata ai dolci creativi di una pasticceria d’avanguardia, che, dai sapori delle nostre terre, ha saputo evolversi nell’alta ristorazione.

Oggi la loro creatività ha reso “itinerante” questa splendida sinergia tra due aziende di eccellenza, differenti nelle loro “creazioni”, ma unite nella passione del proprio lavoro e nella ricerca della perfezione.

Partner-protagonista dell’evento sarà la Simone GATTO srl, azienda siciliana leader internazionale nelle essenze e nei succhi (gelateria e pasticceria) che ospiterà questo nuovo format de I Gioielli del Gusto.

Pertanto, lunedì 20 Gennaio, alle 12, al pad.A7 stand 052 della stessa Simone GATTO, la nota azienda siciliana presenterà “Germogli di Sicilia”.

Elisabetta Dall’Olmo sarà l’autrice di uno speciale dessert da ristorazione, realizzato con gli ingredienti naturali della Simone GATTO. Giovanni Aliotta presenterà allo stesso tempo l’anello “Germogli”, realizzato in Ebano naturale, oro e Diamanti che racchiude artisticamente colori e profumi di quella che un tempo era la Magna Grecia.

Un mix tra sinergia e creatività che la Simone GATTO propone in un evento unico per il Sigep, grazie alla qualità dei suoi prodotti che nelle magiche mani di Elisabetta Dall’Olmo danno vita, in questo caso, a un dessert unico, che Giovanni Aliotta ha voluto sugellare con un gioiello che racchiude quella “fertilità creativa” di una terra mediterranea come la Sicilia dai profumi e sapori ineguagliabili.