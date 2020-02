Rimini. “San Valentino. Innamorati dell’arte”: i Musei Comunali celebrano l’amore e invitano tutte le coppie

Anche quest’anno i Musei Comunali di Rimini celebrano l’amore in occasione della festa dedicata al tema che per eccellenza ha ispirato e ispira gli artisti di tutti i tempi. Questo weekend torna l’iniziativa “San Valentino. Innamorati dell’arte”: nel fine settimana da venerdì 14 febbraio a domenica 16 tutti coloro che si presenteranno in coppia potranno accedere al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo pagando un solo biglietto anziché due.

Un’occasione in più per condividere un’esperienza unica, quella di immergersi nella nostra storia, attraversando le ricche sale del Museo della città di via Tonini, in un viaggio dall’antichità all’Ottocento, passando per le mostre temporanee. E poi sorprendersi entrando nella Domus del Chirurgo, la piccola Pompei di piazza Ferrari. Scrigni d’arte e di storia che nel 2019 hanno visto transitare oltre 95mila visitatori totali, in crescita rispetto al 2018. Info: www.museicomunali.it .