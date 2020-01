Rimini. Sardine in piazza a Villa Verucchio

Sabato 11 gennaio 2020 dalle 16 alle 16,30 in piazza 1° maggio a Villa Verucchio arrivano le sardine per far comprendere che non vogliono essere salvate e che lotteranno per la pace e non solo contro le guerre delle bombe…. ma anche la guerra che quotidianamente da alcuni viene fatta contro l’UOMO e la sua dignità.. che calpesta tutti i diritti inalienabili dei più deboli…. Le sardine desiderano un mondo pacifico e composto da tante diversità….desiderano che siano rispettati tutti gli uomini a prescindere dalle loro origini o dal loro ceto…un mondo che ha orrore del razzismo..del sessismo e dell’omofobia….le sardine vogliono nuotare in un mare azzurro e pulito…