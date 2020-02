Per anni ha subito schiaffi, pugni e sediate alla moglie, lancio di oggetti sui figli e minacce di morte armato di coltelli. Fino a quando l’intera famiglia ha detto basta e ha denunciato tutto. Così la magistratura ha aperto un’inchiesta e ha disposto il divieto di avvicinamento dell’uomo non solo all’abitazione familiare ma anche da da tutti i luoghi da loro abitualmente frequentati. Se trasgredisce finirà in carcere.