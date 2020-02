Rimini. Senso unico alternato per i lavori sulla Marecchiese

Da lunedì 17 febbraio a venerdì 20 marzo un tratto della strada provinciale Marecchiese (SP 258), nei pressi dell’incrocio con via Trasversale Marecchia, sarà percorribile a senso unico alternato con limite di velocità a 30 chilometri orari.

In dettaglio, quindi, nel tratto compreso tra via Silvestro Lega e il numero civico 1.292 dalle ore 7 alle ore 18 sarà in vigore il senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico nell’ultima parte in direzione Rimini.

I lavori di Hera per il rifacimento della condotta idrica – che nelle scorse settimane hanno interessato anche le vie Silvestro Lega e Trasversale Marecchia – comporteranno infatti il restringimento della carreggiata, parte della quale diventerà area di cantiere.