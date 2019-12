Rimini. Si conclude domenica prossima la rassegna “Dolci note di Natale con la Filarmonica citta? di Rimini”

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 17.00 la Banda giovanile città di Rimini darà vita ad una simpatica Parata nella Galleria del Centro Commerciale “I Malatesta”.

Quest’evento è parte delle iniziative inserite nel programma nazionale “Aspettando la Festa della Musica”, promosso da AIPFM e dall’ANBIMA in collaborazione con il Ministero per i Beni e le attività Culturali e la SIAE. La Filarmonica città di Rimini, di cui la Banda Giovanile è parte sostanziale, ha aderito alla Festa della Musica che avrà il suo culmine con un grande evento nazionale il 21 giugno pv. La Banda Giovanile, diretta da Andrea Brugnettini, è espressione della Scuola di musica per Banda e porta avanti un progetto finalizzato alla creazione dell’Orchestra Giovanile riminese d’intesa con la Emos, Einstein Music Orchestar, l’orchesta del Liceo scientifico Einstein di Rimini.

Grazie a Banca Malatestiana per il sostegno.