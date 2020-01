Ad appena 49 anni si è spento Roberto Moretti. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale. Lavorava dal 2009 presso l’azienda di servizi e allestimenti Meridiana dopo una lungo periodo in servizio alla Cgil. Dal 2002 al 2009 era stato consigliere comunale a Santarcangelo. Per cinque anni (dal 2004 fino al 2009) assessore alla Polizia municipale presso l’Unione della Valmarecchia. Le esequie si terranno giovedì alle 15 alla chiesa di San Vito, stasera il rosario alle 18.