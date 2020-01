Stessa identica truffa. L’uomo si è presentato a casa di una 80enne in via fratelli Bandiera a Rimini spacciandosi per avvocato. Ha spiegato alla vittima che il figlio aveva provocato un incidente e ha chiesto danaro immediatamente. Siccome soldi la signorna non ne aveva, il finto avvocato ha accettato come pagamento alcuni monili d’oro. Preso su il malloppo, il malvivente ha fatto perdere le proprie tracce. A svelare la vicenda i famigliari della vittima che hanno allertato i carabinieri.