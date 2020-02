Rimini. Si finge passeggero del Metromare:  arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 170 gr. di Marjiuana

Si finge passeggero del Metromare:

arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 170 gr. di Marjiuana

Nel pomeriggio di ieri, gli equipaggi delle Volanti della Questura di Rimini, unitamente a personale del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Bologna, venivano inviati presso il Parco Cervi al fine di effettuare un servizio straordinario di controllo del territorio, deputato a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante tali controlli, superato il sottopasso ciclabile all’interno del parco, direzione monte, i poliziotti notavano un giovane di carnagione scura, che alla vista del personale in divisa, repentinamente, cambiava direzione di marcia, dirigendosi verso la vicina fermata della Metromare denominata “Kennedy”.

Gli operatori, per evitare di creare allarme tra i numerosi fruitori del parco (famiglie, anziani e sportivi), decidevano di osservare a distanza il giovane, che si andava a sedere sulla panchina della fermata del bus, ma, prima che questi riuscisse a salire sul veicolo, veniva bloccato dagli agenti.

Lo scrupolo operativo dei poliziotti si dimostrava giustificato in quanto il giovane, identificato per O.J., 25 enne nigeriano, a seguito della perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 7 involucri di plastica contenenti Marijuana, per un peso complessivo di 170 gr., che lo stesso celava nei calzoni all’altezza del pube.

Da successivi accertamenti risultava che il giovane era irregolare sul territorio italiano e che già in passato si era reso più volte responsabile di reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali quale era stato tratto in arresto nel settembre del 2018 sempre nel comune di Rimini.

Nella mattinata odierna l’arresto veniva convalidato dall’A.G. ed al giovane, scarcerato, veniva irrogato il divieto di dimora nel Comune di Rimini.

Ladra romantica: il giorno di San Valentino tenta di rubare vestiti, fiori e cioccolatini. Arrestata dalla Polizia di Stato

Alle 19:15 di ieri, 14.02.2020, al NUE arrivava la segnalazione di una giovane che era stata vista aggirarsi, con fare sospetto, tra le corsie del supermercato del centro commerciale “Le Befane”: un addetto alle vendite aveva notato che, in un settore defilato della corsia del giardinaggio, la giovane aveva inserito numerosi mazzi di rose all’interno di una borsa come quelle in vendita all’interno del supermercato. Il richiedente l’intervento comunicava all’operatore che la ragazza, subito dopo, si stava dirigendo verso l’uscita con addosso occultata della merce.

La ragazza, giunta alle casse, pagava solo una bottiglia di te ed una d’acqua.

Tempestivamente fermata dagli agenti, la giovane ammetteva il tentativo di furto e mostrava spontaneamente il contenuto delle due borse, dove, oltre ai fiori, erano celati numerosi cioccolatini, per un totale di circa 170 euro.

La giovane, identificata per A.G., ventenne della provincia di Rovigo, è stata perquisita in loco, potendo appurare che, oltre alla merce sopra descritta, aveva occultato, sotto i suoi vestiti, 2 camicie riconducibili, per la marca, ad un negozio del centro commerciale, che presentavano un buco dovuto allo strappo della placca anti taccheggio. Anche i pantaloni jeans indossati dalla giovane, come dalla stessa confermato, erano stati asportati poco prima presso il suddetto negozio, per un totale di circa 50 euro.

Visto il quadro indiziario ormai completamente chiaro, essendo evidente la continuità tra i due eventi delittuosi, posti in essere in un breve spazio temporale all’interno di due negozi della stessa struttura commerciale, veniva tratta in arresto per furto aggravato.

Nonostante la giovane età la ragazza annovera diversi precedenti per furto, collezionati dal 2017 ad oggi, per i quali è stata denunciata a più riprese.

Nella mattinata odierna, convalidato l’arresto, per la donna è scattato l’obbligo di firma.