Rimini. SIGEP E A. B. TECH EXPO DAILY NEWS DOMENICA 19 DICEMBRE 2020

SIGEP E A. B. TECH EXPO DAILY NEWS

DOMENICA 19 DICEMBRE 2020

IL VARESINO DAVIDE PISANO VINCE IL CONCORSO THE STAR OF SUGAR

Il varesino Davide Pisano è il nuovo “re dello zucchero”. Il pasticcere ha incantato tutti al Sigep di Italian Exhibition Group in corso alla fiera di Rimini e, con la sua creazione, ieri sera ha vinto il premio “Miglior torta da viaggio” classificandosi primo al concorso internazionale “The Star of Sugar”. A seguirlo, sul secondo scalino, il cinese Lyu Haoran, mentre il terzo podio è stato occupato dal francese David Ramet. Il giapponese Osugi Haruki, invece, si è aggiudicato il premio “Miglior abbinamento della torta da viaggio con il caffè”.

Alla consegna dei premi, grandi maestri della pasticceria come Iginio Massari, accolto e seguito dai fans. Il concorso Star of Sugar, nato da un’idea di Roberto Rinaldini e organizzato da Italian Exhibition Group, si è svolto tutto nella giornata di ieri alla Pastry Arena (Pad. B5).

L’appuntamento è una competizione a livello internazionale dedicata all’arte dello zucchero, rivolto a tutti i pasticceri/e del mondo e ha offerto loro un’occasione altamente formativa per mettere alla prova le proprie capacità artistiche.

Il tema dell’edizione di quest’anno è stato “Il viaggio del caffè tra storia e leggenda”, illustrato attraverso la realizzazione di un’opera artistica in zucchero colato, soffiato, tirato, pastigliaggio e zucchero pressato e con la preparazione di un dolce da viaggio.

ALLA VISION PLAZA I TREND INTERNAZIONALI DEL SETTORE CIOCCOLATO

Sigep e A. B. Tech Expo tracciano sempre più il futuro del foodservice. E per capire meglio come cambiano i gusti dei consumatori e quali sono le ultime tendenze dell’Out of Home è stato creato un luogo, la Vision Plaza, che in questi giorni sta animando il centro della Hall Sud della fiera di Rimini. Questa mattina, tra gli altri, si è affrontato il tema dei trend internazionali del settore cioccolato, con l’intervento di Monica Meschini, di International Chocolate Awards. Rispondendo alla domanda cosa cerchi il cliente del cioccolato (comune consumatore o professionista), quali siano i maggiori punti di attrattiva e quanto questi punti focali abbiano a che vedere con una reale percezione del valore e della qualità, Monica Meschini ha sottolineato che “Oggi è sempre più la qualità a comunicare al meglio il valore del cioccolato e l’obiettivo di professionisti e consumatori è quello di saperla riconoscere. Il cioccolato non è solo un prodotto tecnico, ma deve diventare un ingrediente al quale si dedica la stessa attenzione di una buona bottiglia di vino. Con tutto ciò che ne consegue in termini di attenzione alla qualità del prodotto, ma anche e soprattutto ai valori etici che stanno dietro alla sua produzione”.

GELATO ARENA: AL VIA LA COPPA DEL MONDO DELLA GELATERIA

Sono iniziate questa mattina, per concludersi martedì 21 gennaio, le gare della nona edizione della Coppa del Mondo della Gelateria, evento biennale firmato da SIGEP e Gelato&Cultura, che confronta la cultura e la preparazione di professionisti della gelateria, pasticceria, scultura di ghiaccio ed alta gastronomia selezionati tra i migliori esperti nei cinque continenti. Sono 11 le squadre in gara alla fiera di Rimini: Messico, Singapore, Malesia, Giappone, Germania, Italia, Francia, Spagna, Polonia, Argentina e Colombia, per un totale di 60 professionisti del gusto che si sfideranno a colpi di spatola (e non solo!) per vincere la gara, ospitata nella Gelato Arena della Hall Sud del quartiere fieristico. Per la prima volta nella storia, le squadre provengono da selezioni ufficiali coordinate dal Comitato d’Onore, realizzate negli ultimi 16 mesi in quattro continenti. Ciascuna squadra è composta da un gelatiere, un pasticciere, un cuoco e uno scultore del ghiaccio, durante la gara i team leader giudicheranno 8 prove in 3 giornate (vaschetta di gelato decorata, monoporzione in vetro, mystery box, torta artistica gelato, entrée di alta cucina, scultura in ghiaccio e in croccante e il nuovo trend di snack di gelato, oltre al gran buffet finale, ovvero la presentazione di tutti gli elaborati). I fans e tutti i gelato-lovers possono avere aggiornamenti in tempo reale sul sito www.coppamondogelateria.it e sui rispettivi profili Facebook e Instagram. L’hashtag di questa edizione è #CMG2020.

PANE, I TREND DEL CONSUMO IN ITALIA. VACONDIO: SFORZO PER IL SISTEMA PAESE

Le scelte dei consumatori italiani nel segmento del pane, è stato il tema della conferenza “I nuovi trend del consumo del pane in Italia. I drivers che orientano la scelta del consumatore”, organizzato oggi alla fiera di Rimini da Italmopa, l’Associazione Industriali Mugnai d’Italia, durante Sigep e A. B. Tech Expo. Vi hanno preso parte Cosimo De Sortis (Presidente Italmopa), Ivano Vacondio (Presidente Federalimentare), Giorgio Agugiaro (Presidente Sezione Molini a frumento tenero Italmopa), la nutrizionista Elisabetta Bernardi, Giuseppe Ferrandi (Responsabile acquisti pane e dolci Esselunga) e Andrea Ghiselli (Dirigente di ricerca CREA), moderati dal giornalista Oscar Giannino. Farine bio, di grani antichi o macinate a pietra i driver del consumo del pane oggi in Italia, secondo il sondaggio condotto sul portale infofarine.it. “Confermata anche per il 2019 la strutturale riduzione del consumo di pane, ma trend positivo per quello ottenuto da farine integrali o semi-integrali pari al 39% dei consumatori. Il peso della GDO viene equilibrato dagli investimenti dei panificatori per rendere i panifici sempre più luoghi di incontro e convivialità”. “È ora di superare la carbofobia – ha sostenuto Andrea Ghiselli – e recuperare nella dieta mediterranea un equilibrato consumo di cereali, soprattuto integrali”.

“Food e fashion sono l’élite dell’export del nostro Paese – ha detto Ivano Vacondio, in apertura dei lavori della conferenza – In particolare il nostro settore, seconda manifattura del Paese, è l’unico in controtendenza con un +3% di fatturato nel 2019 e un volume di esportazioni pari a 43 miliardi, che contiamo in un paio di anni di portare a 50. Resta però un fattore di preoccupazione, legato al calo di consumi interni. Per raggiungere l’obiettivo fondamentale della sostenibilità, occorrono risorse per fare investimenti e anziché cercare un capro espiatorio nella filiera nella battaglia dei prezzi, dovremmo concentrarci in uno sforzo per il sistema Paese”.

SEI CATENE DI GELATERIE PREMIATE PER LA CRESCITA SUI MERCATI ESTERI

Per il secondo anno a SIGEP è stato consegnato il riconoscimento “Top International Gelato Chains 2020” a sei catene che hanno saputo crescere e consolidarsi con successo nei mercati esteri. La selezione è stata curata dall’Osservatorio Sistema Gelato che ha mappato 350 catene internazionali con punti vendita distribuiti in oltre 60 nazioni. Hanno ottenuto il riconoscimento “Top International Gelato Chains 2020”: Bacio di Latte (Brasile), Borgonesse (Spagna), Calabrese (Germania), Pitango (Usa), Gelato di Natura (Italia) E Venchi (Italia). Le sei catene aggregano 365 punti vendita distribuiti in 16 nazioni ed hanno gelaterie anche a bordo delle navi da crociera, il sell out supera i 150 milioni di euro all’anno. Bacio di Latte, Gelato di Natura e Venchi, nel corso del 2019 hanno aperto 65 nuovi punti vendita con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente. Top International Gelato Chains è una iniziativa di Sistema Gelato con la collaborazione di SIGEP e la mediapartnership di Dolcegiornale.

LE PASTRY STAR OGGI A SIGEP

Straordinaria partecipazione del pubblico di operatori oggi a Pastry Talk, evento che ha caratterizzato il programma della Pastry Arena. E’ stata l’occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei grandi maestri mondiali della pasticceria artigianale, carpirne qualche segreto ed assaggiare, a fine testimonianza, anche un gustoso dolce da loro pensato.

Da Sal De Riso coi suoi sapori amalfitani a Santi Palazzolo, siciliano, noto anche per le sue lotte contro il crimine organizzato. E poi Iginio Massari, il ‘Maestro dei Maestri’ con Gino Fabbri, alla guida dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani e pastry chef di statura internazionale.

E poi Fabrizio Galla, campione del Mondo nel 2007, a seguire Roberto Rinaldini con le sue geniali creazioni. Nel pomeriggio protagonisti pastry star del calibro di Luigi Biasetto e Jeff Oberweis: campione del mondo e papà della Torta Setteveli il primo, straordinario maestro francese il secondo.