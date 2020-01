Lo smog preoccupa. Dal primo dell’anno fino alla giornata di ieri gli sforamenti sono stati ben dieci. Solo in tre occasioni il livello di Pm10, le polveri sottili nell’aria, non ha oltrepassato la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo. E oggi si decide perché se il valore registrato nella giornata di ieri si rivelerà superiore al limite posto dalla legge, sarà il quarto giorno consecutivo e scatteranno le limitazioni come prescritto dalla normativa regionale.