Rimini. Sorpreso in casa con dello stupefacente: arrestato un cinquantatreenne riminese

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza un cinquantatreenne riminese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Già da qualche giorno l’attenzione dei poliziotti si era concentrata su questo soggetto che, dalle notizie acquisite e dagli approfondimenti effettuati, sembrava potesse detenere dello stupefacente presso la propria abitazione. Appostatisi sotto casa, gli agenti hanno atteso che uscisse per bloccarlo ed entrare all’interno dell’abitazione anche in considerazione del nervosismo dimostrato.

Gli investigatori hanno così effettuato una perquisizione della dimora dell’uomo, che ha permesso di rinvenire all’interno di un mobile del balcone, un barattolo di vetro contenente 128.65g di marijuana, tre bilancini di precisione e alcuni sacchetti di cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi, dentro un armadio della camera da letto, 0.65 g di crack e nella credenza della cucina, una scatoletta con all’interno 9.53 g di hashish e 8 g di sostanza da taglio (nello specifico mannitolo).

Condotto in Questura, su disposizione del P.M. di turno è stato accompagnato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo, previsto nella mattinata odierna.