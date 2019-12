Si è beccato 4 anni per lesioni personali gravissime ai danni della fidanzata. Protagonista un 31enne accusato di avere staccato un orecchio con un morso alla sua compagna dopo un acceso diverbio in un locale per scambisti. Era stato lo stesso titolare del locale a soccorrere la vittima, caricarla in auto e portarla in ospedale.