Rimini. Stefano Bonaccini: ”il Metromare lo faremo da Cattolica ai Lidi Ferraresi”

Il ‘Metromare’ di Rimini e’ destinato ad allungarsi fino ai lidi ferraresi. Si prende l’impegno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, questa mattina a Bologna nel corso di un’iniziativa insieme agli alleati dei Verdi. “Faremo una metropolitana leggera di superficie lungo i 120 chilometri della Riviera, da Cattolica a Comacchio- promette Bonaccini- questa sara’ la vera svolta ecologica”. Il progetto e’ comunque ancora tutto da definire. “Vedremo come fare i collegamenti- dice ancora il presidente- potrebbe anche essere un mezzo intermodale”. In ogni caso, mette le mani avanti Bonaccini, “serviranno anche fondi europei” per poterlo realizzare.