80enne raggirato in zona di via Caduti di Marzabotto dove un uomo avrebbe raccontato all’anziano che suo figlio aveva investito una ragazza, la quale pretendeva un risarcimento di 5mila euro per evitargli dei guai con l’assicurazione e la legge. Alla fine si è fatto consegnare circa 400 euro dalla vittima per poi scappare. Sul posto a polizia che sta indagando per risalire all’identità del truffatore.