Superato ieri a Rimini il limite di polveri sottili (PM10). È l’ottavo sforamento da inizio dell’anno. Due le centraline ARPAE che hanno registrato tale superamento: quella di via Flaminia (con una media giornaliera di 79 microgrammi per metro cubo) e quella inserita nel Parco Marecchia (con 77). Il limite previsto è invece di 50. In tutta l’Emilia-Romagna, solo Ravenna, secondo i dati dalle stazioni di monitoraggio, ha raggiunto livelli paragonabili.