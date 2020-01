Rimini. TARI: giovedì 31 Gennaio scadenza presentazione documentazione e istanze riduzione per utenze non domestiche

Si ricorda ai contribuenti Tari con Utenze Non Domestiche per cui sono state presentate la Dichiarazione originaria o di variazione e/o l’Istanza di riduzione della superficie tassabile ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento (in caso aree delimitate con produzione di rifiuti speciali non assimilabili e/o aree con contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili – pericolosi) che devono presentare annualmente al Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei rifiuti non assimilabili ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo.

Entro il 31 gennaio 2020, quindi, a pena di decadenza, deve essere presentata la documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti nell’annualità 2019 ed il loro trattamento (formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione -4’ copia, contratti di smaltimento ecc.), per poter beneficiare della riduzione anche per l’anno 2020.

E’ possibile inviare detta documentazione all’indirizzo pec ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it o presentarla direttamente presso l’Ufficio Tassa Rifiuti nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Si ricorda altresì ai contribuenti Tari che, annualmente, entro il 31 gennaio, a pena di decadenza, è possibile presentare Istanza di riduzione tariffaria ai sensi dell’art.16 del Regolamento Tari per Utenze Non Domestiche che hanno provveduto nell’anno precedente all’avvio al recupero a proprie spese dei rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

E’ quindi concessa una riduzione della Tassa Rifiuti 2020 a consuntivo, a seguito di presentazione di Istanza di riduzione entro il 31 gennaio 2020, a pena di decadenza, nel caso di avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani avvenuto nel corso del 2019. E’ necessario allegare all’Istanza la fotocopia dei formulari attestanti l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati e la relativa quantità (4′ copia con quantità accettata a destinazione), nonché riepilogare i relativi quantitativi totali per singolo Codice CER. (si veda ISTANZA DI RIDUZIONE TARIFFARIA E/O DI SUPERFICIE PER UTENZA NON DOMESTICA – Paragrafo 3).

E’ possibile inviare l’Istanza e la documentazione richiesta all’indirizzo pec ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it o presentarla direttamente presso l’Ufficio Tassa Rifiuti nei giorni ed orari di apertura al pubblico.