Rimini. Tenta di incendiare la casa dell’ex compagna: trovato e sottoposto a fermo dalla Polizia

Tenta di incendiare la casa dell’ex compagna: trovato e sottoposto a fermo dalla Polizia

Alle ore 18:00 circa di ieri, 31.01, al 112 NUE è arrivata la segnalazione di un incendio all’esterno di un appartamento di via Pascoli.

Ad attendere gli equipaggi delle Volanti della Questura di Rimini, c’era una donna, richiedente l’intervento nonché locataria dell’appartamento, che indicava immediatamente ai poliziotti da dove provenisse l’incendio: nel cortile dell’appartamento adiacente a quello della richiedente, sotto ad una finestra, vi era una bombola del gas, con rubinetto aperto, la quale emanava fuoco contro un ciclomotore di proprietà della figlia della donna.

Mentre i Vigili Del Fuoco provvedevano a mettere in sicurezza l’area, la donna ha raccontato che alle ore 17.30 circa, mentre si trovava in strada per recarsi a gettare la spazzatura, notava il suo ex-compagno che, dopo essersi introdotto all’interno del cortile, afferrava alcuni indumenti trovati su uno stendino e, dopo averli depositati sopra il ciclomotore della figlia, con un accendino appiccava il fuoco ad una bombola del gas presente vicino al motoveicolo, provocando una grossa fiammata che avvolgeva sia il veicolo che i panni.

La donna raccontava che l’uomo, già in altre occasioni aveva posto in essere simili condotte, dando fuoco, all’interno della camera da letto, ad alcuni indumenti sopra al materasso. Inoltre, quasi tutti i giorni, da quando i due si sono lasciati, il soggetto si era presentato a casa provocando danni materiali all’abitazione e aggredendo fisicamente l’ex compagna.

Compresa la delicatezza della situazione e la potenziale pericolosità del soggetto gli operatori si sono immediatamente posti alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo subito dopo alla Caritas di Via Madonna della Scala, dove tuttora risulterebbe domiciliato.

In considerazione dei grafi fatti accaduti e del pericolo che costituisce per la donna, il soggetto, risultato essere tale G.R., italiano di 49 anni, residente nel palermitano, ma di fatto a Rimini, veniva sottoposto a fermo di PG, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria ed accompagnato presso la casa circondariale di Rimini.