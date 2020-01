Salvato carabinieri della Stazione di Villa Verucchio mentre cercava di suicirdari gettandosi dal ponte sul Marecchia. Si tratta di un 35enne residente nel cesenate per il quale alcuni passanti hanno dato l’allarme. Sul posto si sono immediatamente portati i militari che nonostante le imprecazioni della vittima che voleva se ne andassero per portare a termine il gesto estremo, sono riusciti a immobilizzarlo e condurlo in ospedale per le cure del caso.