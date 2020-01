E’ finito in tribunale per aver cercato insistentemente di baciare una bambina di 12 anni. Nei guai un bengalese 30enne arrivato in Italia come profugo. I fatti risalgono all’estate del 2017. I due stando all’accusa si sarebbero incontrati lungo le scale dell’hotel e il bengalese l’aveva afferrata tirandola a sè e cercando di baciarla. Oggi sono stati ascoltati sia la vittima che la mamma e la nonne confermando le accuse