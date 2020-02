Rimini. Torna con la sesta edizione Transitalia Marathon

Nei giorni 28\09 – 3\10 2020 torna con la sesta edizione Transitalia Marathon, l’evento adventouring più famoso d’Italia! Il Motoclub StradeBiancheinMoto ripropone il suo cavallo di battaglia: la Transitalia Marathon. Come ogni anno torna, immancabilmente, l’evento. Anche quest’anno, le iscrizioni si sono chiuse a tempo record. Dalla sua nascita ad oggi, il tempo necessario a chiudere le iscrizioni si contrae notevolmente, rischiando il crash dei server e, se si continua così, un totale blackout! Dalle ore 10:00 alle 10:25 di mercoledì 22 gennaio il mondo dell’off-road ha trattenuto il respiro. C’è chi fremeva tamburellando con le dita sul PC già minuti prima. C’è chi ha preso un’ora di ferie. Ognuno ha cercato di battere tutti sul tempo: l’unico momento della Transitalia in cui, arrivare prima, conta. L’unico perché si ricorda che, questa, è una manifestazione internazionale non agonistica iscritta al calendario di eccellenza FMI Turismo Adventouring. Si restringono i tempi ma si ampliano i luoghi: la nazionalità dei partecipanti è davvero disparata. Ben il 50% proviene dall’estero con Germania, Belgio, Olanda, Svizzera, Francia, Spagna, Croazia, Grecia… non solo gli stranieri “vicini di casa”, ma veri e propri tourer provenienti, addirittura, dal Vietnam, dagli U.S.A. o dal Sud Africa (in allegato la mappa con le evidenze geografiche). La formula quattro giorni – adottata nel 2019 – è stata molto apprezzata. Il momento dell’iscrizione è uno degli “step” pratici ma anche emotivi che ruotano attorno all’evento. Transitalia Marathon è un “viaggio” lungo un anno. Nonostante la sentita partecipazione che aumenta nel tempo, ogni volta per Urbinati e il suo team è una grande emozione. “Assistere, davanti al computer, a un contatore impazzito che come un flipper segna sulla mappa nazione dopo nazione, è un’esperienza mistica!” Il grosso, però, deve ancora venire: inizia il controllo pedissequo di ogni iscrizione per le prime verifiche Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web: Transitalia Marathon https://www.transitaliamarathon.com/home/iscrizioni-register-2020/ o la pagina Facebook https://www.facebook.com/transitaliamarathon/ oppure utilizzare i seguenti riferimenti: tel. +39 351 8750542 form contatti sito: https://www.transitaliamarathon.com/home/concact-us/