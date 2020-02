I genitori cinesi di un bimbo appena ritornati con lui a Rimini da un viaggio in Cina hanno deciso di tenere il figlio a casa, in via assolutamente cautelare, per due settimane. Il bimbo frequenta una scuola materna comunale di Rimini, ed è uno dei primi casi di quarantena volontaria di una famiglia cinese Forse un eccesso di prudenza visto che non ha né la febbre né altri sintomi.

foto generica e d’archivio