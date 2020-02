Rimini. Torna “La Campanella”

È tutto pronto per l’edizione 2020 de “La Campanella”, il gioco delle Scuole superiori di Icaro TV (canale 91), in diretta tutti i martedì dalle 21:15 alle 23:00 (anche in streaming su icaro.tv e sulla pagina Facebook La Campanella).

Martedì 28 gennaio in diretta dagli studi di Icaro TV (in via Cairoli, 69), la puntata di presentazione delle nove scuole partecipanti e dei sorteggi dei tre gironi in cui saranno divise, con il calendario delle prime sfide. La prima sarà il 4 febbraio, dal Teatro di San Lorenzo in Correggiano.

Conducono Otello Melucci e Roberto Bonfantini.

Ecco l’elenco delle Scuole iscritte all’edizione 2020 (in ordine di adesione):

Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Rimini

Liceo Scienze Umane Paritario e Istruzione Professionale Servizi Commerciali “Maestre Pie” di Rimini

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Einaudi – Rino Molari” di Viserba di Rimini e Santarcangelo

Liceo Classico – Linguistico – Scienze Umane/Economico Sociali “Giulio Cesare – Manara Valgimigli” di Rimini

Liceo Scientifico, Musicale e Sportivo “Guglielmo Marconi” di Pesaro

Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità alberghiera “Sigismondo Pandolfo Malatesta” di Rimini

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Leon Battista Alberti” di Rimini

Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Rimini

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Odone Belluzzi-Leonardo da Vinci” di Rimini