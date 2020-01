E’ finito ai domiciliari un 26enne tunisino. A tradirlo il “profumo” emanato dalla sua abitazione in zona via Lagomaggio che ha portato i carabinieri ad ottenere una perquisizione: nella camera da letto i carabinieri hanno così trovato 4 involucri contenenti complessivamente 480 grammi di marijuana, 2 involucri contenenti 105 grammi di cocaina, 3 bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi delle sostanze.