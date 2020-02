Rimini. Trans abbraccia turista e gli sfila i soldi

Turista anconetano di 47 anni avvicinato da un trans di origini peruviano di 27 anni in viale Principe di Piemonte allo scopo di consumare un rapporto sessuale. Quando il turista ha risposto negativamente il peruviano lo ha abbracciato e gli ha sfilato banconote per un valore di 180 euro che aveva nella tasca dei pantaloni. Atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri in abiti civili che hanno recuperato la refurtiva. Il trans dovrà presentarsi ogni giorno ai carabinieri fino alla data del processo.