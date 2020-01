Rimini. Truffano tabaccaio: coi numeri delle vincite online incassano duemila euro

Con la scusa di essere un tecnico Sisal si è fatto dare da ignari tabaccai i codici per le vincite on line. In questo modo il truffatore è riuscito a trasferire almeno duemila euro in un altro conto. Presentata denuncia, i carabinieri non sono certo restati con le mani in mano. Hanno così scoperto che i soldi erano stati trasformati in bitcoin e quando un cinquantatreenne e una studentessa, entrambi residenti in Friuli, hanno cercato di incassarli, per i due è scattata la denuncia per riciclaggio.