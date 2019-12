Rimini. Tyson incontra Lady e si fidanza

Vi ricordate Tyson, il cane corso affidato ad Angelica venuta fin dalla Toscana per portalo a casa? Quando è venuta in canile non ha potuto fare a meno di fermarsi davanti al box di Lady… e dopo circa un mese dalla adozione di Tyson anche Lady è stata adottata da queste magnifiche persone trovando una nuova casa, tanto affetto e un compagno di giochi e di vita. Sì, perché anche Lady, una bellissima cane corso di 9 anni, era entrata al canile di Rimini “S. Cerni” come rinuncia di proprietà questa estate, conquistando subito tutti nera come la notte dolce come lo zucchero.

Si era distinta subito per la pacatezza dei suoi modi, il suo approccio cosi gentile verso gli operatori, i suoi gesti che hanno subito trasmesso la fiducia che ripone verso tutte le persone che le stanno accanto. “Quando entrano cani come Lady –dicono gli operatori del canile comunale Stefano Cerni – ci sentiamo emotivamente coinvolti ancor di più tanto da sentirci da subito “responsabili” del loro futuro, affinché la loro permanenza sia la più breve possibile. Sapevamo che sarebbe arrivato il tuo momento ma quello che non sapevamo non potevamo cosa aveva in riservo il destino.

Un finale cosi è andato ben oltre ogni qualsiasi speranza, un’ adozione di coppia di due cani corsi che hanno 9 e 8 anni perché l’adozione di un cane anziano è un gesto nobile e di grande rispetto per dare la possibilità ad un cane senior di vivere gli anni che avrà ancora davanti in una casa, circondato da affetto, cure e dedizione.”

Ora Lady e Tyson si godono il loro giusto riscatto e questo bellissimo finale, che per loro in realtà è uno splendido inizio.