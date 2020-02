Vasco Rossi in maggio sarà nuovamente a Rimini per le prove dei suoi concerti. La location annunciata è il teatro Novelli, a pochi passi dal Grand Hotel in cui verosimilmente Vasco alloggerà come del resta fatto numerosissime volte in passato. Una bellissima notizia per i fan e un amore – quello per Rimini – che non pare sfiorire con gli anni.