Rimini. VERUCCHIO: AL PAZZINI “HUMANTRIP”, LA STORIA DELL’UOMO E DEL PIANETA TERRA COME NON L’AVETE MAI VISTO!

VERUCCHIO: AL PAZZINI “HUMANTRIP”, LA STORIA DELL’UOMO E DEL PIANETA TERRA COME NON L’AVETE MAI VISTO!

L’intento di questo progetto è evidenziare le maggiori contraddizioni dell’uomo moderno, stimolare una riflessione nello spettatore, e perché no, una reazione attiva. Questo l’obiettivo di HumanTrip, il video documentario che andrà in scena venerdì 7 febbraio 2020 (ore 21,15) al Teatro Pazzini di Verucchio. Con una colonna sonora live, verrà raccontata la storia dell’uomo sul pianeta Terra dal giorno zero fino ai giorni nostri. Uno scandaglio tra le diverse vite che hanno abitato la Terra cercando di capire se davvero la nostra è la migliore di quelle precedenti. L’elemento principale dello spettacolo sarà, oltre a temi come l’obesità, l’allevamento intensivo, l’isolamento sociale causato dai social network, i conflitti armati e il terrorismo, La musica: melodica, psichedelica, a tratti incalzante e progressive, suonata e composta da esperti del settore.

Venerdì 7 febbraio 2020 (ore 21,15) presso il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio andrà in scena “HumanTrip” con Emanuele Candido (chitarra), Claudio Focchi (basso) e Matteo Censi (batteria).

Quasi 50.000 anni di esistenza. Fin dal principio l’uomo ha messo piede su questo pianeta imponendosi come essere superiore a tutte le altre specie. Idee sorprendenti e creazioni innovative, da sempre, si sono alternate a periodi bui caratterizzati da guerre, devastazioni e spreco di risorse. Nel 2020 possiamo affermare che le scelte che abbiamo fatto per migliorare la nostra condizione di vita siano state quelle giuste? Possiamo considerarci fieri di ciò che siamo? Possiamo sentirci liberi? Le scelte fatte dall’uomo, sia passate che presenti, per conquistare una condizione di vita migliore vengono fortemente messe in discussione. Lo spettacolo esprime questo messaggio attraverso due tra quelle che reputiamo le migliori e più positive invenzioni dell’essere umano: la musica e il cinema.

Una colonna sonora inedita live accompagna un documentario video che racconta quello che siamo stati, quello che abbiamo dato a questa terra dalla nostra comparsa, e quello che abbiamo ottenuto in cambio. I temi toccati nel Docufilm sono molteplici. HumanTrip nasce per stimolare la coscienza dello spettatore, il capitalismo estremo e l’abuso delle risorse naturali sono l’elemento principale dello spettacolo oltre a temi come l’obesità, l’allevamento intensivo, l’isolamento sociale causato dai social network, i conflitti armati, il terrorismo. Il tutto è ulteriormente enfatizzato da uno spettacolo luci, progettato e realizzato da tecnici specializzati. La musica è melodica, psichedelica, a tratti incalzante e progressive, suonata e composta da musicisti professionisti.

ingresso intero €10 ridotto € 8

Sconto di € 2 per under 25 over 65, soci ARCI Rimini, YoungERcard

Per info & prenotazioni Tel. 320 5769769.

Prevendite online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

La cassa apre alle ore 18 del giorno dello spettacolo ad orario continuato.

Si rinnovano anche le gustosissime collaborazioni con i ristoranti del borgo di Verucchio grazie al BIGLIETTO+: sconti e agevolazioni verranno applicati presentando alla cassa dei locali convenzionati il biglietto dello spettacolo!

Teatro Eugenio Pazzini / Via San Francesco 12 Verucchio (RN) teatropazziniverucchio@gmail.com/ teatropazziniverucchio.it / FB Teatro Eugenio Pazzini Verucchio