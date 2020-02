Rimini. Verucchio: domani al Pazzini Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata”

VERUCCHIO: AL PAZZINI SI PARLA DI MATRIMONIO CON CHIARA FRANCINI E ALESSANDRO FEDERICO IN “COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA”

Uno degli spettacoli più rappresentativi degli anni Ottanta. Scritto dalle sapienti mani di Franca Rama e Dario Fo, “Coppia aperta quasi spalancata” arriva sul palco del Teatro Pazzini di Verucchio domenica 2 febbraio con Chiara Francini e Alessandro Federico. Una commedia tragicomica all’italiana che racconta la storia di una coppia di coniugi figli del mutamento della coscienza civile dopo il Sessantotto affrontando le problematiche della psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia.

Domenica 2 febbraio 2020 (ore 21,15) presso il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio andrà in scena “Coppia aperta quasi spalancata” con Chiara Francini e Alessandro Federico. Testo di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico e regia di Alessandro Tedeschi. Produzione Infinito Srl Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini.

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socioantropologico. Scritto da Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta…quasi spalancata” rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

Oggi, sono altri due attori in grande ascesa come Chiara Francini e Alessandro Federico a ridare voce a Coppia aperta, quasi spalancata, portando in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia.

Ingresso intero € 20 | ridotto € 18

Sconto di € 2 per under 25 over 65, soci ARCI Rimini, #YoungERcard GiovaZoomyc

Per info & prenotazioni Tel. 320 5769769.

Prevendite online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

La cassa apre alle ore 18 del giorno dello spettacolo ad orario continuato.

Si rinnovano anche le gustosissime collaborazioni con i ristoranti del borgo di Verucchio grazie al BIGLIETTO+: sconti e agevolazioni verranno applicati presentando alla cassa dei locali convenzionati il biglietto dello spettacolo!

Teatro Eugenio Pazzini / Via San Francesco 12 Verucchio (RN) teatropazziniverucchio@gmail.com/ teatropazziniverucchio.it / FB Teatro Eugenio Pazzini Verucchio