Rimini. Verucchio: domenica al teatro Pazzini si va a caccia di mostri con “Mostriciattoli” del Giallo mare minimal teatro!

VERUCCHIO: AL PAZZINI SI VA A CACCIA DI MOSTRI CON “MOSTRICIATTOLI” DEL GIALLO MARE MINIMAL TEATRO

Domenica 16 febbraio (ore 16,30) andrà in scena “Mostriciattoli” del Giallo Mare Minimal Teatro al Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio. Olmo, il protagonista della storia, non riesce a capire come tutto d’un tratto sia diventato grande, eppure fino a poco tempo prima veniva trattato come un “piccolo”. Probabilmente tutto è cambiato quando è nata la sua sorellina minore Anna che cattura tutte le attenzioni della famiglia. Olmo però è convinto che sotto le sembianze della sorellina si nasconda un mostro e lui troverà le prove. Inizia così l’avventura di Olmo tra nuove regole da rispettare, paure e cose nuove da imparare. Durante la sua avventura incontrerà anche nuovi amici tra cui Polpetta, un piccolo cane che aiuterà Olmo nella sua caccia ai mostri!

Olmo è un bambino che vuol essere grande ma tutti lo considerano piccolo… – Non puoi restare alzato fino a tardi sei piccolo! – Dammi la mano per attraversare la strada sei piccolo! Uffa, pensa Olmo, ma io invece sono capace di fare tante cose… So andare all’avventura da solo … Da un po’ di tempo tutti gli dicono: – fai attenzione, ormai sei grande – non far rumore ormai sei grande – non romperlo ormai sei grande e Olmo si domanda come mai è diventato grande improvvisamente. È successo quando è arrivata Anna, la sorellina! Son tutti lì intorno a lei sorridenti e lei non riesce nemmeno a parlare o a camminare eppure son tutti felici quando lei fa ghe ghe gu gu… però Olmo è quasi sicuro che sotto le sembianze della sorellina si nasconda un mostro e lui troverà le prove! Oppure tutto è cominciato quando è andato in prima elementare? Tante cose nuove da imparare, tante nuove regole da rispettare e la maestra o il maestro, forse anche loro sono mostri da smascherare. I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo ma i grandi non li vedono fino a che un incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, porta Olmo a dimenticare le sue paure, anzi a combatterle e a diventare grande. Cosi anche la scuola e la sorellina piano piano perdono le sembianze di mostro, anzi di mostri in casa non ce ne sono più. Neanche un piccolo mostriciattolo.

Tecnica utilizzata: teatro d’attore, immagini e disegno su sabbia dal vivo.

Età consigliata: dai 3 anni

Ingresso: € 6,00 bambini (da 3 ai 14 anni, fino ai 3 anni l’entrata è gratuita)

€ 7,00 adulti



Info e prenotazioni: cell. 320.5769769 – tel. 0541.670168

(La prenotazione telefonica varrà fino alle 16.00)

Nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 14.30

Teatro Eugenio Pazzini / Via San Francesco 12 Verucchio (RN) teatropazziniverucchio@gmail.com/ teatropazziniverucchio.it / FB Teatro Eugenio Pazzini Verucchio