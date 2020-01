Voleva accamparsi in un distributore di benzina, ma siccome non riusciva a entrare nel gazebo ha iniziato a prenderlo a calci. All’arrivo dei carabinieri il soggetto, un 55enne, si è messo a spintonarli venendo deferito in stato di liberà, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento ed invasione di edificio.