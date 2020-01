Rimini. Welfare: 532 mila euro per contributi all’affitto. Aperto il bando

Si tratta di 532 mila euro frutto di finanziamenti regionali ed economie comunali, dedicate a chi ha bisogno di un aiuto per sostenere le spese dell’affitto della propria abitazione. Sarà possibile sostenere chi è in possesso dei requisiti richiesti dal bando per un massimo di 4 mensilità e un importo complessivo di duemila euro. All’ultimo bando avevano partecipato circa duemila cittadini.

Come fare domanda

Il bando è già aperto e sarà possibile fare domanda fino al 28 febbraio 2020 per il riconoscimento dei contributi per l’affitto per l’anno 2019. Il bando è valido per il distretto di Rimini nord (Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia).

I residenti nel Comune di Rimini possono richiedere un appuntamento per la compilazione assistita della domanda e della rilevazione presso l’U.O. Politiche Abitative sito in Via Massimo D’Azeglio, 13 telefonando allo 0541/704721 oppure inviando un e-mail al seguente indirizzo dipartimento2@pec.comune.rimini.it ? il numero per l’invio tramite fax è: 0541/704703

Chi può fare domanda

Il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai cittadini residenti in un Comune del Distretto Rimini (Rimini – Bellaria Igea Marina – Unione di Comuni Valmarecchia)Le diverse condizioni e tipologie per poter aver accesso ai contributi sono specificate dettagliatamente nel bando-http://bit.ly/FondoLocazione-, a cui si rimanda per una informazione dettagliata.