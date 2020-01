Il Rimini F. C. rende noto che l’attaccante classe ’94 Luca Zamparo, arrivato in estate dal Parma Calcio con la formula del prestito, ha fatto ritorno nella società di appartenenza. A Luca il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi di permanenza in biancorosso e l’augurio per un futuro professionale e personale ricco di soddisfazioni.