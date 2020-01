San Marino. Auto finisce contro albero e si ribalta a Fiorentino

In data odierna, verso le ore 16:20 in località Fiorentino, il conducente dell’autovettura marca Alfa Romeo, modello 147, targata Italia, mentre percorreva strada della Serra con direzione di marcia Fiorentino – Cerbaiola confine di stato, per cause imprecisate, perdeva il controllo del veicolo andando ad urtare un albero posto a bordo strada e in conseguenza all’urto il veicolo si rovesciava.

Fortunatamente per il conducente, C. R. Classe 68 cittadino Italiano, non è stato necessario l’intervento del personale del 118.